Un Maldini alla Juventus? Braida: "Daniel deve ancora esplodere, magari lo fa a Torino"

Il vicepresidente del Ravenna ed ex dirigente di Milan e Barcellona - fra le altre -, Ariedo Braida, ha rilasciato una intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato di alcuni possibili movimenti di mercato delle squadre italiane, fra gennaio e l'estate.

A partire da Daniel Maldini, un giocatore che lui conosce bene e che ora è accostato ad una rivale del Milan, ovvero la Juventus: "Provo aﬀetto per lui" - afferma Braida - ". E devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento", spiega. Il dirigente spiega poi che il figlio d'arte finora ha fatto cose positive, anche se non è ancora esploso "in maniera totale". Ed in merito all'accostamento ai bianconeri, apre: "L’anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così".

In merito al sentimento che potrebbero provare i tifosi del Diavolo nel vedere un Maldini alla Juventus, ha poi fatto notare: "Credo che la storia della famiglia Maldini sia troppo importante: andrebbe al di là dell’episodio. Suo nonno ha vinto la prima Coppa dei Campioni, Paolo ha vinto l’ultima. Tutte le coppe più importanti sono passate da quella dinastia. Dunque la storia avrà un suo ruolo. E può persino aiutarlo".

Spazio poi a un retroscena su Luciano Spalletti. Un allenatore importante, per il quale ammette di averci fatto un pensiero anche per il Milan: "Però i tempi no, non si sono mai incastrati. A volte dev’esserci il momento per trovarsi", ha spiegato.