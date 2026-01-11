Pasalic segna e piange per il papà scomparso. Palladino: "Meritava un momento così"

Nonostante sia arrivato da poco, Raffaele Palladino ha già scritto il proprio nome sui libri di storia dell’Atalanta. 18 punti in 9 partite: mai nessuno aveva avuto un inizio tanto impattante. 9 di questi sono arrivati nell’ultima settimana, dove sono arrivate le vittorie contro Roma, Bologna e ieri sera il Torino, battuto per 2-0 in casa grazie al ritorno al gol di De Ketelaere e al punto esclamativo di Pasalic.

Il tecnico campano ha parlato così ai microfoni ufficiali della Dea nel post partita: “Menomale che ora abbiamo qualche giorno di riposo, ci voleva per godersi questa vittoria e questo periodo bellissimo. Oggi (ieri, ndr) ho visto una squadra andata in campo per divertirsi ma anche lottare e fare tutto per la maglia. Sono soddisfatto perché abbiamo giocato bene, sia in difesa che in attacco. I ragazzi mi stanno dando grandi soddisfazioni e in questo momento sono l’allenatore più felice del mondo”.

Bravi a soffrire e a chiuderla con Pasalic, che ha dedicato il gol al papà.

“È stato bellissimo, emozionante. Mario meritava un momento così. Tutti quanti lo aspettavamo perché per noi è molto importante. Oggi quando è entrato ha fatto bene e ne sono felice, con sono felice di tutti gli altri che mi stanno dimostrando il loro valore, la loro fame e la voglia di competere per le posizioni di alta classifica. Il nostro obiettivo adesso è quello di continuare a risalire, mantenendo questo atteggiamento e questa umiltà”.