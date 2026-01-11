Roma, Dragusin è in stand-by: domani attesa la risposta del Tottenham per il difensore

"Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma". Così ha parlato ieri Florin Manea sul proprio assistito. Il riferimento è a Radu Dragusin, difensore in uscita dal Tottenham e nel mirino della Roma. Il difensore rumeno piace molto alla formazione di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di nuovi rinforzi in questa sessione invernale di trattative. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, l'idea è ricaduta proprio sull'ex Genoa che potrebbe arrivare nella Capitale qualora si sbloccasse la trattativa con i londinesi.

Trattativa in stand-by

La situazione però, per il momento, è in stand by con alcuni contatti che ci sono stati nella giornata di ieri. I giallorossi avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in base alle presenze. Per il momento non è ancora arrivata alcuna risposta dal Tottenham per il giocatore che, ricordiamo, è reduce da un infortunio al crociato.

Domani la risposta del Tottenham: la situazione

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di domani dovrebbe essere prevista la riposta da Londra se accettare o meno l’offerta della Roma. Da segnalare però che sul giocatore ci sarebbero anche gli interessi dalla Bundesliga del Lipsia mentre sembra essere più lontana la Fiorentina.