Sondaggio della Cremonese per Doumbia, ma il Venezia non lo cede a gennaio
Il giovane Issa Doumbia continua a crescere fra le fila del Venezia. Già lo scorso anno, agli ordini di Eusebio Di Francesco, il classe 2003 aveva iniziato a far vedere le sue qualità in massima serie, nonostante un doppio salto di categoria non semplice da digerire. È con Giovanni Stroppa però, in Serie B, che il suo talento sta emergendo con continuità.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la Cremonese ha chiesto informazioni sul suo conto per il mercato di gennaio. Trovando però un muro da parte del Venezia, che non sembra avere alcuna intenzione di cederlo nella finestra invernale.
Come riportato da TuttoVeneziaSport poi anche all'estero le pretendenti non sembrano mancare. Dal Club Brugge ai rumor su club di Premier League (si è parlato del Wolverhampton). La volontà del club lagunare però sembra chiara. Ricordiamo che l'attuale contratto del giocatore dell'Under 21 italiana è valido fino al 30 giugno 2029.
