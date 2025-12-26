C'era una volta il Boxing Day. La Premier ignora la storia, la Championship no

C'era una volta il Boxing Day e mica solo nel calcio. Perché se la Premier League ha deciso di abbandonare le tradizioni, visto che oggi si giocherà solo una gara della massima serie britannica, la tradizione del 'giorno della scatola' risale addirittura all'epoca tardoromana. Di cosa si tratta? Una tradizione di secoli divenuta ufficiale nel Regno di Sua Maestà solo nel 1871. Il 26 dicembre infatti venivano aperte le scatole degli offertori nelle chiese donate da nobili e latifondisti. Ai lavoratori veniva donata giustappunto una scatola con del cibo (per lo più avanzi del Natale), doni e soldi. Il 26 era un giorno libero e allora i lavoratori e i contadini potevano così dedicarsi a sport e tempo libero. Il calcio divenne una tradizione inglese prima di tutto e quale giorno migliore per organizzare derby cittadini e andare allo stadio del… Boxing Day?

Passiamo a oggi. La Premier ha deciso di 'tradire' queste origini antiche, che in First Division risalgono addirittura agli anni '50 quando venne abolita la giornata di Natale per passare a quella del 26. Oggi una sola gara di prima serie ma non perde 'il vizio' e l'ancora col passato la Championship.

Che è guidata dal Coventry di Frank Lampard, che aveva iniziato il campionato come un rullo compressore col mirino sulla promozione già fissato salvo poi rallentare nelle ultime giornate. 48 punti, comunque a più 11 sul terzo posto (le prime due vanno in Premier, dalla terza all'ottava fanno i playoff con finalissima secca a Wembley) occupato da Ipswich e Hull City. Sorprese, ovviamente, così come il Middlesbrough al secondo posto, -6 dal Coventry capolista. Chi sarebbe ai playoff oggi? Oltre a Ipswich e Hull, anche Preston e Milwall. Tutte sorprese, ovviamente, considerato che è una classifica cortissima e un campionato lunghissimo, ben quarantasei giornate. Il Leicester è a 31, -17 dalla capolista ma comunque a poche lunghezze dai playoff, gli stessi punti del Southampton e uno sotto al Watford.