Live TMW Lazio, Sarri: "Più cross per Ratkov? Non eravamo costruiti per questo..."

È terminata da pochi minuti la partita allo stadio Bentegodi, fra l'Hellas Verona e la Lazio: vittoria per gli ospiti grazie all'autorete nel finale da parte di Nelsson. Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.55 inizia la conferenza stampa.

Come ha visto i nuovi?

"Li ho visti poco. Nel senso che Peter con noi ha fatto due allenamenti, Kenneth uno. Prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l'ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo. Posso solo parlare delle sensazioni che ho su di loro e sono positive. Dovrò cercare di essere veloce per capire pregi e difetti per inserirli al meglio".

Serviranno più cross per Ratkov?

"Non eravamo costruiti per questo. Cambiare il cervello degli altri dieci diventa difficile (sorride, n.d.r.). Vediamo".

Cosa non le è piaciuto?

"Oggi abbiamo la responsabilità di non aver trasformato in occasioni da gol le uscite da dietro che sono state buone. Per quanto costruito da dietro negli ultimi 25 metri non siamo riusciti a trasformarla in reale pericolosità. Sono contento per il risultato e per i ragazzi della tribuna ospiti. All'ingresso in campo sono rimasto sorpreso: nonostante l'età raramente ho visto una curva ospiti così".

Ha pesato l'assenza di Zaccagni in attacco, o le è piaciuta la squadra davanti?

"Abbiamo fatto 5 palle gol, la nostra media è 7. Comunque no, non mi è piaciuta in attacco, è tutto l'anno che dico che dobbiamo migliorare. Zaccagni? Un giocatore di grande qualità e come normale se manca è un problema. Altre squadre magari possono sopperire anche alle assenze di giocatori così importanti, noi no".

Che caratteristiche dovrebbe avere un ulteriore innesto in mezzo al campo? Uno come Guendouzi o uno più tecnico? Ha un po' di rammarico per le questioni arbitrali?

"Ho molto rammarico per tante situazioni viste in questa stagione. Lasciamo stare per gli arbitraggi che secondo me ci sono costati qualcosa. Quest'anno abbiamo fatto sette gare in inferiorità numerica, tutto quello che poteva accadere ci è successo. Un attimo di rammarico è normale. Ho la fortuna di seguire ragazzi che mi fanno arrivare al campo contento. Se la società ci aiuta con 3 innesti forti, possiamo fare un ulteriore salto di livello. Chi mi piacerebbe? Uno che abbia quantità, qualità e che faccia anche gol. Insomma, penso costi 80 milioni (ride, n.d.r.)".

Le è piaciuto Rovella?

"Mi è piaciuto parecchio. Lui è stato fuori tre mesi e mezzo e si è allenato negli ultimi dieci giorni. Sarebbe assurdo pensare che sia al 100%. L'aspetto positivo è che sta crescendo di allenamento in allenamento. Questo lo può portare presto al suo miglior livello".

Lotito ha detto che lei deve fornire le caratteristiche dei giocatori, che poi sceglie la società. Ma le caratteristiche che ha fornito Sarri, sono quelle di questi giocatori qui?

"In certi ruoli si possono avvicinare di più, in altri non si avvicinano neanche".

Ore 21.08 finisce la conferenza