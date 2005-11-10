Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Massolin dal 1', Palladino sorprende in attacco
Niccolò Righi
Si apre alla Domus Arena di Cagliari il sabato dell'8^ giornata di Serie A dove i sardi padroni di casa accolgono il Bologna. Pisacane e Palladino a caccia di riscatto dopo gli ultimi ko incassati rispettivamente contro Monza e Inter. Di seguito gli undici scelti dai due allenatori.
Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Massolin, Maldini; Mendy.
A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Gagliardini, Liteta, Sulev, Fazzini, Kevin Carlos, Nzola, Ciervo, Sugamele, Fadera.
Allenatore: Fabio Pisacane.
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard.
A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, De Silvestri, Heggem, Helland, Vitik, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Enem, Mbangula, Dovbyk.
Allenatore: Raffaele Palladino.