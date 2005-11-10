Da Kolo Muani ad Akor Adams, Nicola sul carro come Spalletti: "Vedo un giocatore che dà tutto"

Mister Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova, ha risposto anche a una domanda sull'episodio della sua richiesta di sostegno ai tifosi nei confronti di Akor Adams durante la gara contro il Napoli. Di seguito le parole in merito dell'allenatore del Venezia.

Il paragone tra i carri di Akor Adams e Kolo Muani

Visto quello che ha detto per i fischi su Adams dopo la sfida con il Napoli, parafrasando Spalletti alla Juventus si può dire che lei sia salito sul carro di Akor Adams?

"No, non mi paragono mai a situazioni che non vivo e che non conosco. Non erano neanche dei fischi. Innanzitutto il pubblico ha diritto a manifestare tutto ciò che pensa. Quella che è la mia intenzione è di far capire che se c'è un giocatore del Venezia che è qui e non ha la mentalità di far tutto per il Venezia allora sarò io il primo a riconoscerlo.

Ma vedo un giocatore che si allena come dovrebbe fare chi vuole far vedere chi è, che ha grandissimo rispetto per chi rappresenta e che dà tutto per l'obiettivo, con un giocatore così io sarò sempre dalla sua parte come lo sono i tifosi. Tanto è vero che immediatamente hanno dimostrato quanto tengono a questa squadra. Era un modo di spronare differente. Voglio creare coesione perché so che sarà fondamentale per il nostro obiettivo".