Folorunsho, insulti a mamma di Hermoso. Christillin: "Se non punito, cambiare il codice"

"Tua madre fa i b…, quella t… di tua madre deve morire". Insulti, quelli di Michael Folorunsho, proferiti a Mario Hermoso nella partita di due giorni fa tra Cagliari. Roma (1-0 per i sardi) che non hanno lasciato per nulla indifferente chi per 9 anni è stata nel consiglio FIFA da rappresentante dell'UEFA. Evelina Christillin, che ha considerato "inaccettabile" che per il centrocampista rossoblù non ci saranno sanzioni: "Se davvero un episodio di questa gravità non viene punito perché il codice di giustizia sportiva non lo prevede, bisogna cambiare subito il codice".

Non scende a compromessi, ma entra a gamba tesa l'ex membro aggiuntivo della UEFA. Tenendo presente la lotta in corso per la parità di genere e la contrarietà alla violenza sulle donne da parte di FIFA e UEFA: "Vero, se ne occupano gli Statuti di tutti questi organismi, basterebbe armonizzarli con i Codici", fa notare. "Mi sembra ci sia una disparità statutaria e regolamentare che non può reggere. Una cosa del genere non esiste, tanto più in tempi di codice rosso e di impegno diffuso contro i femminicidi", la riflessione a proposito delle conseguenze di immunità per Folorunsho.

"Ci vedo tanta ipocrisia e sono amareggiata dal fatto che nessuno dei vertici calcistici abbia ancora detto una parola", la denuncia lanciata da Christillin nell'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Una norma che prevede sanzioni solo in caso di blasfemia ci riporta al Medioevo. Ci riporta a un’era che pensavamo superata in cui la donna era fonte di lussuria e peccato, additata alla pubblica gogna a prescindere. O peggio, accusata falsamente di stregoneria e messa sul rogo perché se l’era meritato...".