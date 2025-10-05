Barcellona, che tonfo! Il Siviglia di Sanchez e Almeyda vince 4-1, Real solo in vetta
Clamorosa sconfitta del Barcellona a Siviglia: la squadra affidata da quest'anno all'ex Inter e Lazio Matias Almeyda supera i blaugrana addirittura per 4-1. A segno subito su calcio di rigore l'ex di turno Alexis Sanchez, al 13', poi raddoppio al 36' di Isaac, accorcia nel recupero del primo tempo Rashford. Nella ripresa risulta fatale l'errore su calcio di rigore di Robert Lewandowski. Nel finale di gara pero al 90' ed al 96' Carmona e Adams vanificano gli assalti dei rivali per il pareggio e arrotondano il risultato. Real Madrid in vetta solitaria, Barcellona che rimane dunque secondo a -2.
Il risultato
Siviglia-Barcellona 4-1
13' Sanchez rig. (S), 36' Isaac (S), 45+7' Rashford (B), 90' Carmona (S), 90+6' Adams (S).
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche 2-0
Siviglia - Barcellona 4-1
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21*
2. Barcellona 19*
3. Villarreal 16*
4. Elche 13*
5. Atletico Bilbao 13*
6. Siviglia 13*
7. Atlético Madrid 12
8. Betis 12
9. Espanyol 12
10. Getafe 11*
11. Alaves 11*
12. Osasuna 10*
13. Levante 8*
14. Valencia 8*
15. Real Oviedo 6*
16. Girona 6*
17. Rayo Vallecano 5
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5*
*una partita in più
