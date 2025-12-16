Cagliari, due a parte: distorsione alla caviglia per Borrelli. Giovedì allenamento a porte aperte

Archiviata la sconfitta di misura contro l’Atalanta, il Cagliari è tornato al lavoro ad Assemini per riprendere la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. I rossoblù isolani scenderanno in campo domenica prossima contro il Pisa alla Unipol Domus in un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere. La squadra di Pisacane infatti è al quindicesimo posto insieme a Parma e Genoa a +4 sui nerazzurri toscani che invece occupano la penultima piazza in graduatoria.

L'allenamento odierno del Cagliari

Il tecnico ha fatto svolgere alla squadra una serie di esercizi tecnici seguito ad esercitazioni incentrate al possesso palla oltre anche ad un lavoro di tipo aerobico. Il tutto si è concluso con una partitella ad alta intensità e disputata su campo ridotto.

La situazione dell'infermeria

Non hanno preso parte alla seduta Yerry Mina e Zé Pedro. Il difensore colombiano e quello portoghese hanno svolto un lavoro personalizzato di recupero dai rispettivi problemi fisici. Assente anche Gennaro Borrelli. L'attaccante alla New Balance Arena infatti è stato sostituito ad inizio ripresa con Gaetano. L'attaccante ha riportato, si legge sul report pubblicato sul sito ufficiale della società, una distorsione alla caviglia. Per domani mattina è fissata una razione dei lavoro mattutina mentre l'allenamento di giovedì pomeriggio sarà a porte aperte.