Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel

Il FIFA Puskás Award 2025 è stato assegnato a Santiago Montiel per la sua spettacolare rovesciata realizzata con l’Independiente contro l’Independiente Rivadavia.

Il golazo è arrivato durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina nel maggio 2025, quando il 25enne — cugino dell’eroe mondiale argentino Gonzalo Montiel — ha sfidato le leggi della fisica scagliando un sinistro potentissimo da fuori area. "Non ci ho pensato, ho solo calciato", ha dichiarato Montiel dopo la sua prodezza. 24 anni, Montiel è un'ala destra dell'Independiente, squadra nella quale gioca da agosto 2024. In precedenza ha vestito le maglie di River Plate e Argentinos Juniors.

Niente da fare, pertanto, per Alessandro Deiola. Il centrocampista del Cagliari era fra i candidati per la sua rete al Venezia segnata lo scorso 18 maggio. Le altre nominations erano per Alerrandro (Vitoria), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kevin Rodrigues (Kasimpasa) e Lamine Yamal (Barcellona)