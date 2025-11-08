Live TMW Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"

18.08 - Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha presenziato in conferenza stampa dopo lo 0-0 con il Como: "Sono soddisfatto della partita, avrei fatto anche un assist a Palestra prima del gol annullato. Sicuramente potevamo fare di più in fase di possesso ma va bene così per la partita".

Non sembrava volessi uscire dal campo.

"Sì, volevo fare di più e stare in campo. Ero convinto di poter fare di più in ripartenza, ma quella è la posizione che mi piace fare. Sono tornato a divertirmi e ringrazio Pisacane per avermi messo lì".

Ti manca il feeling col gol o l'assist?

"I gol e gli assist arriveranno. Oggi stava arrivando anche l'assist, peccato sia stato annullato. Oggi partita di grande sacrificio, abbiamo messo cuore e anima in uno contro uno. Potevamo fare di più in avanti. Oggi sentivamo il bisogno di portare questo punto a casa".

18.11 - Finisce la conferenza stampa.