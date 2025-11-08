Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Si è conclusa la sfida del Menti tra Juve Stabia e Palermo con la sconfitta inattesa dei rosanero. Le Vespe si portano in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Cacciamani che resiste fino al fischio finale. Il Palermo chiuderà anche il match in dieci uomini: espulso per somma di ammonizioni Ranocchia al 90’. Con questo risultato la Juve Stabia fa un bel balzo in classifica portandosi a quota 17, due punti in meno rispetto al Palermo che resta invece a 19.
Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38’ Cacciamani
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Venezia 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno