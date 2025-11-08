Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani

Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude BaniTUTTO mercato WEB
Mattia Bani
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Luca Esposito
Oggi alle 19:20Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Palermo 1-0

JUVE STABIA

Confente 6 - Pomeriggio decisamente più tranquillo rispetto a quanto si aspettasse. Si limita all'ordinaria amministrazione.

Ruggero 7 - Sta crescendo settimana dopo settimana, ma già l'anno scorso aveva lasciato intravedere doti molto interessanti ogni volta che è stato chiamato in causa. Ormai una garanzia.

Giorgini 7,5 - Rimpiazzare Peda non era semplice, invece lui ha conquistato la fiducia del mister e della tifoseria in poco tempo dimostrandosi un gigante per la categoria. Incredibile si parli ancora così poco di un calciatore sin qui impeccabile e che oggi ha dominato anche fisicamente a cospetto di Pojhanpalo. La traversa gli nega la gioia del gol.

Bellich 7 - Altra grande prova per uno dei leader tecnici e carismatici di un gruppo che non smette mai di stupire. Sempre al posto giusto al momento giusto, con qualche lancio interessante dalle retrovie e tanti interventi risolutivi.

Carissoni 6,5 - Condizione psicofisica eccellente per l'esterno gialloblu, altra intuizione vincente del direttore sportivo Lovisa. Legge bene le varie fasi della partita e capisce quando spingere e quando restare basso in copertura.

Mosti 7 - Il tuttocampista della Juve Stabia non tradisce mai, parlare di "sorpresa" è ormai riduttivo per un calciatore di livello assoluto e che farebbe la fortuna di tutte le squadre della categoria. 120 secondi e scalda i guantoni a Joronen, nel finale grande chiusura su Pojhanpalo.

Leone 6,5 - Solita prova intelligentissima da parte del centrocampista di casa, prezioso a protezione della retroguardia e sempre qualitativo in impostazione. Dall'80' Pierobon sv.

Correia 7 - I giganti della formazione rosanero diventano piccoli piccoli a cospetto di un giocatore che la società ha inseguito per mesi e che sta trovando la continuità necessaria dopo un avvio contraddistinto da fisiologici alti e bassi. La miglior prova con la maglia gialloblu, oggi non ha sbagliato praticamente nulla.

Cacciamani 7,5 - Classe 2007 con la personalità del veterano, un predestinato che presto calcherà il massimo palcoscenico del calcio italiano. Quasi irriverente nell'uno contro uno contro Bani, mandato in tilt col doppio passo prima di scaraventare il pallone all'incrocio. Pierozzi non lo ha fermato mai, se non con le cattive. Dal 92' Baldi sv.

Gabrielloni 6 - Non può essere al 100% dopo alcune settimane di stop causa infortunio, ma la sua fisicità crea grattacapi all'esperta difesa ospite. Esce tra gli applausi dopo aver dato tutto. Dal 72' Burnete 6 - Sarebbe ingeneroso attribuire insufficienze in una giornata come quella di oggi. Un fallo ingenuo regala al Palermo una punizione dal limite, unica macchia in 20 minuti discreti e di sacrificio.

Candellone 6 - Primo tempo di buon livello, con alcuni scambi nello stretto con Gabrielloni che denotano un'intesa crescente. Nella ripresa non si tira indietro quando è necessario sacrificarsi.

Ignazio Abate 7,5 - Il duello con l'amico Inzaghi, compagno di tante avventure ai tempi del Milan, viene stravinto da un giovane tecnico che sta dimostrando di essere totalmente all'altezza della situazione. Gara tatticamente perfetta.

PALERMO

Joronen 6 - Dice di no a Mosti in avvio, non può nulla sulla rete di Cacciamani. Solo la traversa evita la seconda capitolazione.

Bereszynski 5 - In settimana aveva guadagnato i complimenti pubblici di mister Inzaghi che, senza troppi giri di parole, lo aveva definito un autentico colpo di mercato in grado di fare la differenza. Oggi parte titolare, ma soffre la rapidità degli avversari e i continui cambi di posizione tra Candellone e Gabrielloni. Dal 72' Corona sv.

Bani 4,5 - Primi tempo da incubo per il centrale rosanero che, già dopo tre minuti, va totalmente a vuoto e viene graziato dagli attaccanti di casa. Si fa beffare da Cacciamani sulla rete dell'1-0, Inzaghi capisce l'antifona e lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45'st Peda 6 - Il grande ex della sfida disputa una buona ripresa.

Ceccaroni 5,5 - Niente di straordinario, ma almeno non commette errori decisivi e tiene botta con fisico ed esperienza.

Pierozzi 5 - Un po' sfortunato in occasione del gol del vantaggio della Juve Stabia, visto che viene tradito dal terreno di gioco e scivola. In generale, però, possiamo dire che non lo avevamo mai visto così in difficoltà. Cacciamani stravince il duello. Dal 76' Diakite 5 - Perde il duello in velocità contro un avversario stremato. 20 minuti per sbagliare tanto.

Segre 5 - Se anche lui prende un'insufficienza vuol dire che per il Palermo non era proprio giornata. Soffre i ritmi forsennati degli avversari e dà la sensazione di vagare per il campo senza riuscire a trovare la posizione giusta.

Ranocchia 4,5 - A una partita già di per sè totalmente insufficiente e priva di spunti interessanti si aggiunge il doppio giallo per proteste. Non ha inciso nè da mediano, nè da trequartista.

Palumbo 5 - Ci mette almeno quella cattiveria agonistica che sembra mancare alla stragrande maggioranza dei compagni, ma rischia per due volte il secondo cartellino giallo e questo pesa sulla sua valutazione. Mai pericoloso negli ultimi 20 metri. Dal 62' Vasic 5,5 - Ci mette almeno un pizzico di imprevedibilità.

Augello 5 - La punizione calciata in curva dai 20 metri fa abbassare ulteriormente un voto che non sarebbe stato comunque sufficiente. Parte bene, con un tiro a volo a lato di poco. Poi si perde e soffre, come tutti, contro una super Juve Stabia.

Pohjanpalo 4,5 - Il Menti non gli porta bene. Dopo la gara playoff, nella quale fu il peggiore, un'altra performance da "Chi l'ha visto?". Anomalo vedere da settimane un calciatore del genere così in difficoltà.

Brunori 5 - Prova a impensierire la retroguardia di casa, ma i costanti raddoppi di marcatura lo costringono ad agire molto lontano dalla porta. Pomeriggio complicato. Dal 62' Le Douaron 5 - Impalpabile.

Filippo Inzaghi 5 - Tre sconfitte nelle ultime 4 gare, tre gare senza segnare per un attacco potenzialmente devastante. Si vede molto poco del suo classico marchio di fabbrica, la sensazione è che la squadra si specchi troppo in sè stessa senza acquisire lo spirito battagliero del suo Pisa. Posizione solida, ma la classifica è deludente.

Articoli correlati
Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani... Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Brunori come titolare... Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Brunori come titolare d'attacco
Serie B, Juve Stabia-Palermo: i gialloblu ritrovano il Menti contro la corazzata... Serie B, Juve Stabia-Palermo: i gialloblu ritrovano il Menti contro la corazzata di Inzaghi
Altre notizie Serie B
Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, non è più accettabile"... Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, non è più accettabile"
Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione" Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione"
Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"... Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"
Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani... Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani
Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani... Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante
Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto" Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"
Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza... Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza del Modena"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine top news n.1 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine top news n.2 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine top news n.3 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.5 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mille volte Spalletti in Serie A, ma non ha (ancora?) curato la pareggite della Juve
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine news Serie A n.3 Juventus-Torino 0-0, le pagelle: Paleari e Di Gregorio i migliori in campo
Immagine news Serie A n.4 Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Altra X sulla ruota di Torino: la Juve sbatte su Paleari e sulla sua pareggite, 0-0 nel derby
Immagine news Serie A n.6 Milan, Estupinan in campo dopo oltre un mese. Si rivede anche Pulisic in panchina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Paghiamo ancora una nostra disattenzione, non è più accettabile"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Abbiamo giocato solo noi, sono soddisfatto della reazione"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Partita straordinaria in dieci uomini, dobbiamo essere entusiasti"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Palermo cade a Castellammare: la Juve Stabia passa 1-0, decide Cacciamani
Immagine news Serie B n.6 Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "Serve fiducia e determinazione, contro la Pro Vercelli sarà una gara difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata: sorridono Cosenza, Guidonia e Ravenna. Pari tra Pro Patria e Lumezzane
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Serve concentrazione e identità, l’Altamura è in un buon momento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?