Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: prova super della difesa di casa, delude Bani

Risultato finale: Juve Stabia-Palermo 1-0

JUVE STABIA

Confente 6 - Pomeriggio decisamente più tranquillo rispetto a quanto si aspettasse. Si limita all'ordinaria amministrazione.

Ruggero 7 - Sta crescendo settimana dopo settimana, ma già l'anno scorso aveva lasciato intravedere doti molto interessanti ogni volta che è stato chiamato in causa. Ormai una garanzia.

Giorgini 7,5 - Rimpiazzare Peda non era semplice, invece lui ha conquistato la fiducia del mister e della tifoseria in poco tempo dimostrandosi un gigante per la categoria. Incredibile si parli ancora così poco di un calciatore sin qui impeccabile e che oggi ha dominato anche fisicamente a cospetto di Pojhanpalo. La traversa gli nega la gioia del gol.

Bellich 7 - Altra grande prova per uno dei leader tecnici e carismatici di un gruppo che non smette mai di stupire. Sempre al posto giusto al momento giusto, con qualche lancio interessante dalle retrovie e tanti interventi risolutivi.

Carissoni 6,5 - Condizione psicofisica eccellente per l'esterno gialloblu, altra intuizione vincente del direttore sportivo Lovisa. Legge bene le varie fasi della partita e capisce quando spingere e quando restare basso in copertura.

Mosti 7 - Il tuttocampista della Juve Stabia non tradisce mai, parlare di "sorpresa" è ormai riduttivo per un calciatore di livello assoluto e che farebbe la fortuna di tutte le squadre della categoria. 120 secondi e scalda i guantoni a Joronen, nel finale grande chiusura su Pojhanpalo.

Leone 6,5 - Solita prova intelligentissima da parte del centrocampista di casa, prezioso a protezione della retroguardia e sempre qualitativo in impostazione. Dall'80' Pierobon sv.

Correia 7 - I giganti della formazione rosanero diventano piccoli piccoli a cospetto di un giocatore che la società ha inseguito per mesi e che sta trovando la continuità necessaria dopo un avvio contraddistinto da fisiologici alti e bassi. La miglior prova con la maglia gialloblu, oggi non ha sbagliato praticamente nulla.

Cacciamani 7,5 - Classe 2007 con la personalità del veterano, un predestinato che presto calcherà il massimo palcoscenico del calcio italiano. Quasi irriverente nell'uno contro uno contro Bani, mandato in tilt col doppio passo prima di scaraventare il pallone all'incrocio. Pierozzi non lo ha fermato mai, se non con le cattive. Dal 92' Baldi sv.

Gabrielloni 6 - Non può essere al 100% dopo alcune settimane di stop causa infortunio, ma la sua fisicità crea grattacapi all'esperta difesa ospite. Esce tra gli applausi dopo aver dato tutto. Dal 72' Burnete 6 - Sarebbe ingeneroso attribuire insufficienze in una giornata come quella di oggi. Un fallo ingenuo regala al Palermo una punizione dal limite, unica macchia in 20 minuti discreti e di sacrificio.

Candellone 6 - Primo tempo di buon livello, con alcuni scambi nello stretto con Gabrielloni che denotano un'intesa crescente. Nella ripresa non si tira indietro quando è necessario sacrificarsi.

Ignazio Abate 7,5 - Il duello con l'amico Inzaghi, compagno di tante avventure ai tempi del Milan, viene stravinto da un giovane tecnico che sta dimostrando di essere totalmente all'altezza della situazione. Gara tatticamente perfetta.

PALERMO

Joronen 6 - Dice di no a Mosti in avvio, non può nulla sulla rete di Cacciamani. Solo la traversa evita la seconda capitolazione.

Bereszynski 5 - In settimana aveva guadagnato i complimenti pubblici di mister Inzaghi che, senza troppi giri di parole, lo aveva definito un autentico colpo di mercato in grado di fare la differenza. Oggi parte titolare, ma soffre la rapidità degli avversari e i continui cambi di posizione tra Candellone e Gabrielloni. Dal 72' Corona sv.

Bani 4,5 - Primi tempo da incubo per il centrale rosanero che, già dopo tre minuti, va totalmente a vuoto e viene graziato dagli attaccanti di casa. Si fa beffare da Cacciamani sulla rete dell'1-0, Inzaghi capisce l'antifona e lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45'st Peda 6 - Il grande ex della sfida disputa una buona ripresa.

Ceccaroni 5,5 - Niente di straordinario, ma almeno non commette errori decisivi e tiene botta con fisico ed esperienza.

Pierozzi 5 - Un po' sfortunato in occasione del gol del vantaggio della Juve Stabia, visto che viene tradito dal terreno di gioco e scivola. In generale, però, possiamo dire che non lo avevamo mai visto così in difficoltà. Cacciamani stravince il duello. Dal 76' Diakite 5 - Perde il duello in velocità contro un avversario stremato. 20 minuti per sbagliare tanto.

Segre 5 - Se anche lui prende un'insufficienza vuol dire che per il Palermo non era proprio giornata. Soffre i ritmi forsennati degli avversari e dà la sensazione di vagare per il campo senza riuscire a trovare la posizione giusta.

Ranocchia 4,5 - A una partita già di per sè totalmente insufficiente e priva di spunti interessanti si aggiunge il doppio giallo per proteste. Non ha inciso nè da mediano, nè da trequartista.

Palumbo 5 - Ci mette almeno quella cattiveria agonistica che sembra mancare alla stragrande maggioranza dei compagni, ma rischia per due volte il secondo cartellino giallo e questo pesa sulla sua valutazione. Mai pericoloso negli ultimi 20 metri. Dal 62' Vasic 5,5 - Ci mette almeno un pizzico di imprevedibilità.

Augello 5 - La punizione calciata in curva dai 20 metri fa abbassare ulteriormente un voto che non sarebbe stato comunque sufficiente. Parte bene, con un tiro a volo a lato di poco. Poi si perde e soffre, come tutti, contro una super Juve Stabia.

Pohjanpalo 4,5 - Il Menti non gli porta bene. Dopo la gara playoff, nella quale fu il peggiore, un'altra performance da "Chi l'ha visto?". Anomalo vedere da settimane un calciatore del genere così in difficoltà.

Brunori 5 - Prova a impensierire la retroguardia di casa, ma i costanti raddoppi di marcatura lo costringono ad agire molto lontano dalla porta. Pomeriggio complicato. Dal 62' Le Douaron 5 - Impalpabile.

Filippo Inzaghi 5 - Tre sconfitte nelle ultime 4 gare, tre gare senza segnare per un attacco potenzialmente devastante. Si vede molto poco del suo classico marchio di fabbrica, la sensazione è che la squadra si specchi troppo in sè stessa senza acquisire lo spirito battagliero del suo Pisa. Posizione solida, ma la classifica è deludente.