Catania, Toscano: "Serve concentrazione e identità, l’Altamura è in un buon momento"

Domenico Toscano, allenatore del Catania, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Altamura, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione in un campionato sempre più equilibrato.

"Ripeto spesso che ogni partita è difficile e va affrontata con la giusta mentalità - ha spiegato il tecnico, come riportato da Tuttocalciocatania - non si tratta di frasi di circostanza: in questa fase, con pochi punti di differenza tra le prime, ogni gara ha un peso specifico notevole. Serve trovare lo spirito e l’identità giuste per dare continuità ai risultati".

Parlando degli avversari, Toscano ha riconosciuto il buon momento di forma dell’Altamura: "È una squadra con principi di gioco chiari, che bisogna saper leggere sin da subito. Utilizzano spesso giocatori a piede invertito, e per questo abbiamo dedicato più tempo alle analisi video in settimana. Ho visto i ragazzi concentrati e consapevoli di ciò che dovremo fare, sia in fase di possesso che di non possesso".

L’allenatore ha poi elogiato il percorso di crescita dei biancorossi: "All’inizio hanno incontrato qualche difficoltà, anche per la giovane età del gruppo e il cambio di guida tecnica. Ora però hanno trovato il giusto equilibrio e un’identità ben definita. Calciatori esperti come Curcio, Lepore e Poli stanno dando solidità a un collettivo molto giovane".

Infine, Toscano ha ribadito le ambizioni del Catania: "Non abbiamo mai nascosto i nostri obiettivi. Vogliamo essere protagonisti e competere con le migliori. È un torneo molto competitivo, più dello scorso anno: oltre alle prime tre, ci sono squadre come Casarano, Cosenza, Crotone e Monopoli che possono mettere in difficoltà chiunque. Noi vogliamo giocarci fino in fondo le nostre chance", ha concluso.