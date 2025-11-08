Caprile: "Sono felice per la chiamata in Nazionale, l'Italia è un sogno che si avvera"

Il portiere rossoblù Elia Caprile è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio a reti inviolate col Como. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto felice per la chiamata in Nazionale, un sogno che si avvera, sto vivendo un momento magico, a giorni nascerà mio figlio, emozioni in fila, insomma ci sono periodi peggiori…

Avere Mina davanti? Ci manca molto quando non può giocare, è un leader vero, guida tutto il reparto e la squadra, la sua presenza si sente e siamo felici di averlo con noi”.