Un gol in 4 partite, la Serie A è tornata ai terribili anni '70: la classifica aggiornata

Se è vero che la moda è ciclica, allora siamo tornati ai terribili anni '70 del calcio italiano, quelli del trionfo del catenaccio e dei gol col contagocce. Con il pari a reti bianche nel derby della Mole siamo al terzo 0-0 della giornata, con una sola rete complessiva fin qui segnata, quella del pisano Touré in Pisa-Cremonese. Numeri inquietanti che a livello di classifica spostano poco e nulla: la Juventus per il momento guadagna un punto sul Bologna, impegnato domani sera contro il Napoli e il Torino aggancia la Cremonese

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese 1-0

75' Touré

Como - Cagliari 0-0

Lecce - Hellas Verona 0-0

Juventus - Torino 0-0

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Juventus 19

6. Bologna 18

7. Como 18

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Torino 14

12. Atalanta 13

13. Sassuolo 13

14. Cagliari 10

15. Lecce 10

16. Pisa 9

17. Parma 7

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)