Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: Coda sfida Adorante

Tutto pronto allo stadio Penzo per Venezia-Sampdoria, match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie B 2025/2026. Una sfida dal sapore importante per entrambe le squadre, chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Il tecnico dei lagunari conferma il modulo 3-5-2 con Stankovic tra i pali e una linea difensiva composta da Schingtienne, Svoboda e Franjic. A centrocampo spazio a Hainaut e Haps sugli esterni, mentre in mezzo agiranno Doumbia, Busio e Kike Perez. In attacco fiducia al tandem Yeboah-Adorante, con l’ex Parma pronto a guidare la manovra offensiva.

Anche la Sampdoria di Andrea Pirlo si presenta con il 3-5-2. Davanti al portiere Ghidotti ci saranno Hadzikadunic, Ferrari e Giordano. Sulle fasce Depaoli e Ioannou, mentre in mediana agiranno Barak, Henderson e Benedetti. In avanti coppia inedita formata da Cherubini e Coda, con quest’ultimo chiamato a trascinare i blucerchiati con la sua esperienza e il suo fiuto del gol.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Haps; Yeboah, Adorante

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Giordano; Depaoli, Barak, Henderson Benedetti, Ioannou; Cherubini, Coda