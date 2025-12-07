Cagliari, Giulini: "In bocca al lupo a Felici, non ce lo aspettavamo così grave. Mercato? Vedremo"

Il grave infortunio occorso a Mattia Felici al legamento crociato del ginocchio costringerà il Cagliari a tornare sul mercato? Ne ha parlato il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, nella conferenza stampa andata in scena a margine del successo sulla Roma di oggi: "Intanto faccio gli in bocca al lupo a Felici, perché non ci aspettavamo un infortunio così grave. A centrocampo stiamo pensando di mettere mano, ma devo confrontarmi col direttore e l'allenatore per capire se bisogna intervenire. Sugli attaccanti... non ci abbiamo ancora pensato".

Nel corso dell’incontro con i cronisti, tenuto al fianco di Maurizio Fiori - a capo della cordata che di recente ha acquisito una quota di minoranza delle azioni del Cagliari -, Giulini ha spiegato anche cosa rappresenti questo ritorno a un risultato che porti tre punti in classifica: "La squadra in questi due mesi senza vittoria ha sempre fatto belle prestazioni, facendo ciò che l'allenatore ha chiesto. Oggi ha messo anche più cattiveria e la vittoria è arrivata. Bisogna sempre avere il sangue agli occhi".

La conferenza stampa di Giulini e Fiori.