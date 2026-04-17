Cagliari, Giulini: "Palestra un orgoglio. Malagò può essere una figura credibile e di leadership"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di Marco Palestra: "Un motivo di grande orgoglio. Sta dimostrando di poter fare una carriera simile a quella di Barella. Non è scontato quando sei in prestito secco non tirare indietro la gamba".

Sulla scelta di Pisacane ha proseguito: "I due aspetti principali sono i suoi valori umani che conosco profondamente da oltre 10 anni e poi i valori sul campo, il sacrificio, la cattiveria, l’abnegazione, le letture tattiche, doti che spero di vedere a San Siro. Una volta conquistata la salvezza, con questo progetto, sarebbe la cosa più sbagliata cambiare".

Infine un commento su Malagò: "L’unico che ha convinto Gigi Riva, insieme a me, a tornare allo stadio nel 2017 per consegnargli il Collare d’Oro. E’ un grande dirigente sportivo, ha permesso a tanti sport di emergere, le ultime Olimpiadi sono tanto merito suo, è sempre stato vicino al calcio. C’è bisogno di leadership e credibilità, spero che anche le altre componenti vadano su di lui. Dalle altre componenti ci si aspetta anche senso di responsabilità. Accanto a Malagò vedrei bene Paolo Maldini. Lo stimo molto come dirigente. Potrebbe essere una figura credibile e con leadership, il calcio ha bisogno di figure sane, non di ragionamenti clientelari e amicizie".