Cagliari, Giulini presenta Fiori: sarà vicepresidente. "Lo stadio un plus"

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio insieme a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, Maurizio Fiori ha spiegato i contorni della sua partecipazione al club rossoblù. Nelle scorse settimane l’imprenditore di origini sarde, amministratore delegato del fondo Praxis Capital Management, ha firmato un accordo che prevede il suo ingresso in società, alla guida di una cordata di imprenditori americani, con l’l’acquisizione di “una partecipazione di minoranza qualificata”.

Fiori avrà però anche un ruolo nell’organigramma del Cagliari: “Sarà anche il vicepresidente”, ha spiegato Giulini nella conferenza stampa di oggi. Fiori, invece, ha raccontato come è nata l’idea di questa operazione: “Una delle prime conversazioni che abbiamo avuto con Giulini è stato quello di portare investitori di spessore che ci tenessero alla maglia. Io sono sardo, altre persone che lavorano con me sono sarde o di origini sarde e sappiamo cosa voglia dire il Cagliari. Col Presidente ci siamo trovati subito e speriamo di riuscire a lavorare sempre al meglio".

Il futuro stadio Gigi Riva, ha aggiunto Fiori, non è stata la motivazione principale: "No, in realtà l'interesse principale è stato aiutare il Cagliari a crescere. Lo stadio è stato un plus e ora sicuramente sarà tra i focus principali".