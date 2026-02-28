Cagliari, il lampo di Folorunsho regala un altro punto per la salvezza. Sabato c'è il Como

Non è bastato l'eurogol di Folorunsho a regalare i tre punti al Cagliari di mister Fabio Pisacane che, ieri sera al Tardini, hanno impattato 1-1 contro il Parma. Alla pregiata rete del numero 90 rossoblù ha risposto l'ex Oristanio e al triplice fischio Caprile e soci si sono dovuti accontentare di un punto a testa. La compagine isolana, nonostante le innumerevoli e pesanti assenze, ha comunque dimostrato di non avere paura di nessuno e di avere giocatori validi anche tra le "seconde linee".

Una delle note dolci della serata è infatti la prestazione di Liteta, partito titolare, dopo un lungo periodo fuori dal rettangolo di gioco. Il calciatore zambiano è stato chiamato in causa per sostituire i vari Deiola, Mazzitelli e Gaetano che si sono alternati a centrocampo prima dei vari infortuni e, pur essendo uno dei più "inesperti" data la giovane età, ha disputato un match da vero veterano, mettendo in campo carattere e grinta, senza mai dimostrarsi timoroso.

Sant'Elia e un Folorunsho ritrovato

Da sottolineare, ancora una volta, è poi la prestazione di Caprile. Anche ieri sera, infatti, è stato più volte determinate con le sue parate e, malgrado la marcatura presa nella quale però risulta del tutto incolpevole, si è imposto durante il corso dell'intera partita. Tanti gli ottimi interventi da parte dell'estremo difensore che, senza dubbio, ha continuato ad attirare a sé l'attenzione dello staff della Nazionale Italiana.

Naturalmente non si può non fare un enorme plauso anche a Folorunsho, rientrato in campo dopo un stop per infortunio durato due lunghi mesi (l'ultima sfida giocata è stata il 21 dicembre contro il Pisa). Il centrocampista, subentrato nel secondo tempo di gioco, ha deliziato subito i suoi tifosi con un gol di splendida fattura, ricordando tutta la qualità che passa per i suoi piedi. Che questa rete sia il presagio di un goleador ritrovato?

Verso il Como in attesa di recuperi

Ora la squadra di mister Pisacane si sta proiettando già verso quella che sarà la settimana di preparazione per la gara contro il Como. Sabato 7 marzo (ore 15) si scende in campo alla Unipol Domus, alla caccia nuovamente di tre punti importanti per proseguire con la lotta per la salvezza. Quello che sicuramente spera il tecnico dei sardi è di recuperare quanti più giocatori possibili, in modo tale da avere una rosa quanto più completa e avere più scelte per la formazione. Ma la settimana è lunga e deve ancora iniziare. Gli aggiornamenti sugli infortunati arriveranno allenamento dopo allenamento. Per adesso un po' di riposo, per poi tornare al CRAI Sport Center di Assemini e avviare i preparativi per la partita contro i comaschi.