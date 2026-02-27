Live TMW Cagliari, Pisacane: "Pareggio giusto alla fine, ma onore ai ragazzi per l'atteggiamento"

Ore 22.45 - Tra pochi minuti il tecnico rossoblu Fabio Pisacane parlerà in conferenza stampa al termine di Parma-Cagliari.

Ore 23.23 - Inizia la conferenza.

Analisi sulla gara?

"Faccio i complimenti alla squadra, non è facile venire qua e fare una gara di questa caratura. Una squadra in salute ma onore ai ragazzi, hanno onorato i tifosi al seguito. Era doveroso chiedere atteggiamento da parte mia ai ragazzi. Dispiace non aver fatto bottino pieno, ma sono onesto nel dire che il pari è il risultato giusto".

Su Liteta?

"Un ragazzo che conosco benissimo. Questi ragazzi vanno supportati e accompagnati. Un ragazzo che ha fatto con me la Primavera, sta conoscendo ancora la Serie A giocando in grandi stadi. Ha tutto per diventare un buon giocatore. Dobbiamo fare attenzione con i giudizi, perché questi ragazzi leggono tutto e bisogna andare cauti".

Su Folorunsho?

"L'ho baciato prima di entrare per dargli il bentornato, lui ci ha dato una prodezza ma non è nuovo a questo tipo di gol".

Mancano cambi di esperienza, un peccato per i giovani?

"Sì ma sono analisi che fate voi. Stasera fatico a trovare il pelo nell'uovo. Non siamo alla ricerca di alibi ma di soluzioni. Sarei incoerente se dicessi che hai ragione. Questa squadra quando ritroverà quei potenziali titolari allora questi giovani saranno ancora più forti e potremo fare qualcosa di bello".

Quanto pesa questo punto? Prestazione superiore alle aspettative?

"La squadra ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. La metodologia è quella. Avevamo un giocatore in mezzo al campo che conosce tutte le mie richieste, nonostante la giovane età ha consentito ai compagni di uscire bene dalla prima pressione. Sono rimasto stupito dalla personalità e non dalla qualità della gara".

Due squadre che si meritano di salvarsi stasera?

"Faccio i complimenti a Cuesta. Come me è in una situazione complessa, sappiamo di avere il mirino puntato addosso ma è anche il bello del lavoro che facciamo. Dobbiamo essere fieri di quello che stiamo facendo e continuare su questa strada".

L'ha spiazzata il cambio tattico del Parma all'intervallo?

"L'avevamo annusato all'intervallo, siamo passati anche noi al 4-3-3, cercando di avere Esposito sulla mezz'ala su Bernabé. Siamo stati bravi a lavorare soprattutto quando è entrato Folorunsho, che ballava meglio tra i due centrali. Non ci ha creato grossi problemi, tenevamo meglio il campo anche se ci siamo abbassati. È dovuto anche al fatto che la squadra ha speso molto".

Grande prestazione di Zé Pedro:

"Faccio complimenti ad Angelozzi, viene da un club importante come il Porto e non me ne sorprendo. Mi ha colpito molto la sua serenità. Anche nel periodo in cui è stato fuori, è un leader silenzioso, fa parlare il campo. Anche Farioli era dispiaciuto per la sua partenza. Noi siamo stati felicissimi di accoglierlo e siamo felici del suo rendimento".

Ore 23.32 - Termina la conferenza stampa.