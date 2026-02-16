Cagliari, Pisacane: "Tutto chiarito con Di Francesco. Kilicsoy? Ecco il problema che ha avuto"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così a pochi minuti dal match contro il Lecce: "Come ho sempre detto è un'opportunità per chi gioca meno per lasciare il segno e dare il suo contributo. Dispiace che ogni mattina c'è sempre qualcosa da aggiungere alla lista nera, Qualcuno in settimana lo avevamo recuperato come Kilicsoy, poi però è stato colpito da un attacco di vomito, Ze Pedro fino a ieri sembrava più no che sì. Chi non c'è è importante, chi c'è lo è ancora di più, deve fare qualcosa anche per chi è rimasto a casa".

Che soluzioni pensate di trovare agli errori fatti contro la Roma?

"Abbiamo lavorato al video per riconoscerle. I calciatori hanno sempre bisogno di rivedere le immagini per capire gli errori, abbiamo insistito su dettagli e letture, che stasera faranno le differenze".

Che effetto le fa ritrovare Di Frabcesco?

"Fa un effetto strano perché lui è quello che mi ha allenato e io lo affronto. L'emozione era più all'andata, oggi è passata quella farfalla allo stomaco. Con lui è tutto chiarito (non andò molto d'accordo da giocatore con il tecnico oggi al Lecce, ndr), è acqua passata, lo ringrazio perché mi ha lasciato qualcosa a livello tecnico e tattico".