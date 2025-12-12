Milan, Allegri vince il premio Coach of the Month per il mese di novembre
Massimiliano Allegri ha vinto il "Philadelphia Coach of the Month" di novembre, premio che la Lega Serie A assegna al miglior allenatore del mese. La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Milan-Sassuolo in programma domenica 14 dicembre alle ore 12.30.
A tal proposito, l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha così commentato: "Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.