Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti delle semifinali: Ternana-Potenza e Renate-Latina
Ospite degli studi di SkySport la Serie C ha appena concluso il sorteggio degli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Latina, Potenza, Renate e Ternana le formazioni presenti nelle urne.
Ecco, dunque, le due semifinali appena sorteggiate:
Semifinale A - Ternana-Potenza
Semifinale B - Renate-Latina
Per quanto riguarda la finale ecco invece il sorteggio per chi giocherà in casa l'andata e chi il ritorno:
Semifinale A vs Semifinale B
Queste le date degli appuntamenti in questione:
SEMIFINALI
Andata: mercoledì 14 gennaio 2026
Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026
FINALE
Andata: mercoledì 18 marzo 2026
Ritorno: mercoledì 1° aprile 2026
A margine del sorteggio delle semifinali di Coppa Italia di Serie C, presso gli studi di SkySport, ha preso la parola Cristiano Lucarelli, ex tecnico della Ternana:
"Purtroppo nel 2020/2021 con la Ternana vincemmo campionato e Supercoppa ma non la Coppa Italia che non è stata disputata a causa del Covid-19. È una manifestazione che apre le porte alle squadre che puntano alla corsa playoff attraverso una via diversa rispetto a quella del campionato".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.