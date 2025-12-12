Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha pubblicato la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma questa sera al 'Barbera' contro la Sampdoria, valida come anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto alla gara dello scorso weekend in quel di Empoli tornano a disposizione Bari fra i pali, Gomes e Giovane a centrocampo e Gyasi per le corsie esterne del fronte offensivo.

Portieri: Gomis, Bardi, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli

Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin

Attaccanti: Brunori, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona

Ieri, in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia, non ha parlato Inzaghi bensì il suo vice, Maurizio D'Angelo. Queste le dichiarazioni legate al momento dei rosanero: “La squadra arriva consapevole dei propri mezzi, sa che dovrà affrontare un avversario importante e giocare una partita importante – riporta. Inzaghi ha detto ai ragazzi che arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità, ha giocatori che possono risolvere la partita, alcuni di loro hanno un livello importante, sarà una partita delicata”.