Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni: Zappacosta a destra al posto dell'infortunato Bellanova

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari (Sabato 13 dicembre, ore 20.45, arbitra Di Marco, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta deve risollevarsi in classifica e contro il Cagliari la posta in palio è molto alta. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e il ballottaggio tra Djimsiti e Kolasinac; a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Zappacosta verrà schierato a destra (visto l'infortunio di Bellanova), mentre a sinistra Bernasconi leggermente favorito su Zalewski. Davanti pochi dubbi con il tridente composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Cagliari

La vittoria contro la Roma ormai è archiviata, ma la situazione infortunati non cambia granché in casa Cagliari. Mister Pisacane dovrà gestire, ancora una volta, una squadra dove mancano tante pedine. Oltre a Belotti, Felici, Mazzitelli e Zé Pedro, anche Mina continua a non restare disponibile. Il tecnico rossoblù, dunque, si ritrova a dover schierare una formazione quasi obbligata e che sicuramente non si discosterà troppo da quella vista contro la Roma. In un possibile 4-4-2, Caprile resta la certezza tra i pali. La difesa dovrebbe vedere impegnati Zappa, Luperto, Rodriguez e Obert. A centrocampo Palestra, Deiola, Adopo e Folorunsho, a supporto degli attaccanti Borrelli ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)