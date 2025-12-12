TMW Radio Rampulla: "Juventus con la difesa a 4 col Bologna. Koopmeiners? Tante variabili incidono"

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato a TMW Radio durante Maracanà per commentare il momento della Juventus di Luciano Spalletti dopo il ko col Napoli ed il successo in Champions League col Pafos:

Juve, prove di cambiamento col Pafos:

"E' stato un primo tempo davvero brutto, si cercava di sfondare sempre centralmente. Secondo tempo molto meglio. Non credo si sia svoltato, non pensavo che Spalletti potesse stravolgere tutto in un mese. Deve capire la rosa, dove possono rendere meglio e piano piano ci sta riuscendo. Si fanno delle valutazioni, si cerca dove correggere certi errori. Difesa a quattro? Difficile dire se la rivedremo subito. Per me è una soluzione, già col Bologna, visto che gli esterni rossoblù sono forti. Giocare a 4 contro squadre che attaccano bene con gli esterni alti potrebbe essere una buona soluzione, ma un conto è vedere una partita, un conto è vedere gli allenamenti tutti i giorni".

Perché Koopmeiners non riesce ancora a emergere?

"Sono una serie di cause. Il fatto di essere pagato tanto, che tanti speravano in grandi cose da lui, la pesantezza della maglia, le critiche, tutto insieme sta incidendo credo. Non si sa bene però. Magari si trova meno bene di Bergamo col gruppo, sono tante le varianti che possono incidere".

Zhegrova dal 1' è stata una forzatura?

"Gli ha fatto fare minuti, giustamente, è stato fermo tanto questo ragazzo. Ha delle buone qualità".