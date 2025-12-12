Genoa, De Rossi pronto a sfidare l'ex compagno Chivu: "I suoi successi mi portano felicità"

Il Genoa, reduce da cinque risultati utili consecutivi e da un ritrovato entusiasmo dopo l'arrivo di De Rossi, si appresta a sfidare a Marassi l'Inter nella 15^ giornata di Serie A. Questo pomeriggio, a due giorni dalla sfida tra il Grifone e i nerazzurri, il tecnico romano ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su un giudizio sugli avversari: "Ai ragazzi non c’è bisogno che dica che l’Inter è migliore di noi, c’è la classifica a ricordarlo. Ogni partita si può vincere e ha una lettura che può portarti ad avere una serata magica. Ogni squadra forte ha una sua lettura e se sbaglieremo lettura la responsabilità sarà mia. Ma i nostri ragazzi dovranno essere perfetti per pensare di battere una squadra pronta e consapevole".

Che effetto le fa trovare Chivu da avversario?

"Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. In campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia dal punto di vista tattico che di spirito. E’ un ragazzo molto intelligente. I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non domenica sera. Merita il successo e le critiche positive che sta ricevendo. E’ un vantaggio avere una persona come Cristian".

Che pensa del centrocampo nerazzurro?

"E’ uno degli elementi da arginare. Non hanno lati deboli loro. A volte se vuoi essere perfetto con l’Inter e vuoi arginarli ti ritrovi con la coperta troppo corta. Loro non sono una squadra semplicemente forte, è una squadra che gioca bene".

