Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club

Nota ufficiale appena diffusa dal Trapani.

"La Trapani Shark e la FC Trapani 1905 comunicano che il Presidente Antonini ha, in queste ore, versato quasi 1 milione di Euro nelle casse dei due club, fondi necessari alla copertura dei saldi per i pagamenti richiesti per la scadenza del 16 Dicembre 2025. Pagamenti che saranno interamente completati tra oggi e lunedì 15 dicembre 2025. Si tratta dell’ennesima dimostrazione della forza e della credibilità di quanto sin ora costruito, ma al tempo stesso la drammatica situazione di un territorio (poche presenze allo stadio, contestazioni in essere, Istituzioni e Sponsors) che ha completamente abbandonato le due società (salvo rarissime e apprezzate eccezioni).

Nei prossimi giorni il Presidente Antonini terrà una conferenza stampa per raccontare la reale situazione alla Città e con essa trovare le soluzioni adatte a portare avanti il progetto, che evidentemente non può essere sostenuto solamente da un uomo.

All’invito del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che si è ben guardato dal prendersi la minima responsabilità di intervenire sulla gestione delle due società, risponderemo presente come ulteriore passo di indiscutibile ed inattaccabile apertura sulla base di quanto già proposto in tempi non sospetti, ma ribadendo con fermezza che ad oggi nessun imprenditore del territorio si è fatto vivo per manifestare il minimo interesse a partecipare o comprare le due società".