Live TMW Cagliari-Inter, Chivu: "Non abbiamo sofferto quasi nulla, ma dobbiamo migliorare nel cinismo"

Festeggia l'Inter di mister Chivu che, alla Unipol Domus, batte il Cagliari 2-0. Le reti di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Al termine del match, mister Chivu ha commentato quanto fatto dai suoi ragazzi assieme ai media presenti in sala stampa.

23:10 A breve comincerà la conferenza stampa.

23:20 Inizia la conferenza stampa.

Oggi forse ci sono stati alcuni momenti di sofferenza. Crede che un po' di sofferenza possa servire?

"Non abbiamo praticamente subito in porta, non mi sembra di aver sofferto molto, anzi direi quasi nulla. Certo, bisogna considerare che avevamo comunque un avversario complicato davanti, ma non credo di aver sofferto".

Quella di oggi era la migliore Inter?

"Questa è la quinta partita dove creiamo tanto. Dobbiamo sicuramente migliorare nel cinismo, essere più incisivi e chiudere prima le partite, così le vittorie arriveranno in maniera più facile. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra c'è, in tutti i reparti. Ora non possiamo che continuare a migliorare".

Hanno già segnato tutti i suoi attaccanti, compresi i più giovani. Cosa pensa di ciò?

"Sono felice che tutti gli attaccanti abbiano segnato, ci daranno una mano in più. Le cose più importanti per un attaccante è appunto essere felici e aiutare la squadra a suo di gol".

23:25 Termina la conferenza stampa.