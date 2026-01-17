Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: Kalulu si perde Mazzitelli. Pisacane bravo e fortunato

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:57Serie A
Gaetano Mocciaro

CAGLIARI - JUVENTUS 1-0 - 65' Mazzitelli

CAGLIARI (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Caprile 6.5 - La supremazia territoriale della Juve non si traduce in un adeguato numero di tiri realmente pericolosi, dove non arriva lo aiuta il palo. Una piccola esitazione in uscita, senza conseguenze.

Ze Pedro 6.5 - Torna titolare dopo quasi tre mesi, Yildiz non è esattamente il cliente consigliato da affrontare per un rientro soft. Lo pedina in ogni zona del campo, riuscendo a limitarlo.

Mina 7 - Riposizionato nel cuore della retroguardia rossoblù, in realtà sembra non esserne mai uscito nonostante le recenti assenze: usa i soliti metodi anticonvenzionali, domina l'area.

Luperto 6.5 - Riserva fino a poche settimane fa, intoccabile adesso: dopo aver giocato a destra e in mezzo stavolta è nel ruolo naturale. Fa il vigile urbano, controllando il traffico aereo.

Palestra 6.5 - Il più temuto dalla Juve, che gli riserva un trattamento speciale impedirgli di sgasare. Non è devastante come al solito, però quando parte si porta dietro due o tre uomini.

Adopo 6 - Corre come un dannato appresso al fraseggio juventino, provando a contrastarlo in maniera efficace. Poco limpido nello sviluppo della manovra, ma spende veramente tanto.

Gaetano 6.5 - Serata da mediano davanti alla difesa, con dei compiti precisi in copertura: scherma Miretti, interpreta il ruolo inedito con encomiabile abnegazione. E offre l’assist a Mazzitelli.

Mazzitelli 7.5 - Rischia di causare un rigore intervenendo in scivolata, ma il VAR giustamente lo assolve. In prima linea nel murare le conclusioni, sorprende Perin con la sua volée elegante.

Obert 6 - Un po’ in affanno quando viene puntato, però nel complesso tiene botta anche quando entra Zhegrova. Perfetto nelle diagonali difensive, ne sfoggia una determinante su Bremer.

Kilicsoy 5.5 Penalizzato dalla tipologia di partita, di palloni giocabili ne arrivano col contagocce: cerca di massimizzare quel poco che riceve giocando quasi esclusivamente spalle alla porta. Dal 54’ Borrelli 6 - Più adatto al clima da battaglia: si cala bene nel contesto, sgomita con Bremer e Kelly per tenere alta la squadra.

Esposito 5.5 Impreciso nelle rifiniture, non trova la posizione ideale per incidere. Prova a sorprendere Perin da posizione impossibile, è l’unico guizzo degno di nota. Dal 64’ Idrissi 6 - Passo svelto, non arretra sul forcing finale.

Allenatore Fabio Pisacane 7 - La Juve gli nasconde il pallone, ma le percentuali di possesso bulgare non portano a nulla: chiude ogni spazio affidandosi alle ripartenze, la castiga su calcio piazzato. Bravo e un pizzico fortunato che non guasta mai, crea le premesse per una piccola impresa.

JUVENTUS (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Perin 5.5 - Torna titolare ironia del destino dopo la gara d'andata con i sardi. Mai impegnato nel primo tempo, si fa sorprendere sul tiro di Mazzitelli.

Kalulu 5 - Lo si vede più nella metà campo avversaria che nella propria, mantenendo la spinta costante. Ma non sempre è preciso nei traversoni. Lascia troppo spazio a Mazzitelli in occasione del gol.

Bremer 6.5 - Il suo lo fa, nel senso che Esposito e Kilicsoy sono sostanzialmente inermi. Il lavoro che fa con Kelly è sicuramente buono.

Kelly 6.5 - Ormai una certezza della difesa bianconera, imposta l'azione e si fa apprezzare negli anticipi.

Cambiaso 6 - Ingaggia il duello con Palestra è un avversario tosto e va in qualche occasione in difficoltà. Quando si sgancia riesce a impegnare Caprile. Dall'80' Conceiçao sv.

Locatelli 6 - Orchestra bene il gioco, ha un paio di buone intuizioni che non vengono sfruttate a dovere. Dal 66' Zhegrova 5 - Non cambia l'inerzia della partita, non dà contributo davanti.

Koopmeiners 6 - Scherma bene davanti alla difesa, recuperando palloni e ridistribuendoli. Molti i duelli vinti, nel complesso non dispiace.

McKennie 5.5 - Passo indietro rispetto all'ottima prova contro la Cremonese, almeno per quel che riguarda la fase offensiva dove non crea pericoli, sbagliando qualche traversone. Più apprezzabile nei ripiegamenti. Dal 80' Thuram sv.

Miretti 5.5 - Meglio quando deve concludere in porta, dove riesce a impegnare in un paio di volte Caprile. Meno bene in fase d'appoggio dove non è preciso nell'ultimo passaggio. Dal 66' Openda 5 - Come Zhegrova, non incide in avanti.

Yildiz 6.5 - Nel dominio sterile della Juventus, il turco è quello che prova a fare più rumore. Sicuramente è quello che tiene maggiormente in apprensione i difensori sardi con le sue serpentine. Quando si mette male prova a suonare la carica: il palo gli nega la gioia del gol.

David 5 - Un paio di buoni suggerimenti, come quello per Miretti sul rigore dato e poi annullato. Ma per il resto non è mai pericoloso. Unico terminale offensivo, svaria su tutto il fronte senza mai trovare la porta. Dall'88' Adzic sv

Allenatore Luciano Spalletti 5.5 - Juventus sfortunata a Cagliari, ma anche poco concreta. Quello che si è visto nei primi 45' è un dominio sterile e lo spartito nella ripresa non è cambiato. La corsa verso le primissime posizioni si interrompe sul più bello.

