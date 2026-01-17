Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: Perin tra i pali e Koop in mediana. Forfait Zappa
Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus, gara valida per la 21ª giornata di Serie A:
Forfait per il Cagliari di Zappa. Affaticamento muscolare alla coscia destra avvertito in rifinitura. Al suo posto gioca Zé Pedro. Si torna con la difesa a 3 con Rodriguez che si accomoda in panchina e si rivede Yerry Mina. Davanti Pisacane si affida al tandem Esposito-Kilicsoy con Gaetano a supporto.
Tra le novità della Juventus il ritorno fra i pali di Mattia Perin, la cui ultima partita ironia del destino è stata proprio la gara d'andata contro il Cagliari, il 29 novembre. Difesa e attacco invariati rispetto alla partita contro la Cremonese, mentre in mediana Koopmeiners prende il posto di Thuram.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert, Esposito, Kilicsoy. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Litea, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All. Fabio Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal. All. Luciano Spalletti.
ARBITRO: Massa di Imperia
ASSISTENTI: Dei Giudici e Moro
IV UFFICIALE: Ferrieri Caputi
VAR: Ghersini
AVAR: Guida