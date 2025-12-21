Kilicsoy la ribalta contro il Pisa: 2-1 per il Cagliari, il 1° gol in A del turco è una vera perla
Semih Kilicsoy la ribalta contro il Pisa. Gaetano rifinisce per il giovane attaccante turco, che si porta la palla sul destro e appena dentro l'area scarica un bolide sotto la traversa. Primo gol in Serie A per il talento classe 2005 dei rossoblù, che completa la rimonta del Cagliari al 71'.
