Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva il Genoa

Una settimana di pausa dal campionato ma una settimana dove il Cagliari di mister Fabio Pisacane continua con la sua preparazione per disputare al meglio questa stagione. E così, nonostante le innumerevoli assenze dovute proprio alle varie convocazioni con le rispettive Nazionali, i rossoblù hanno proseguito con il loro lavoro nel quartier generale del CRAI Sport Center di Assemini, puntando il mirino sulla prossima avversaria. Sabato 22 novembre, infatti, alla Unipol Domus, arriva il Genoa e i sardi sono chiamati a mettere in campo tutti loro stessi per strappare i tre punti, sfumati anche nell'ultima partita contro il Como.

Le prestazioni mostrate dagli isolani fanno vedere una squadra compatta, grintosa e piena di cuore, ma spesso questi ingredienti non bastano. La cattiveria sotto porta è ancora un lato da migliorare e in questa pausa dal campionato Deiola e compagni si son messi all'opera proprio per continuare a smussare le imperfezioni.

La prima volta di Caprile in Nazionale

Ma tra un allenamento e l'altro c'è stato anche il tempo di "festeggiare" quella che è stata un po' la notizia che ha fatto sorridere l'intera società cagliaritana e tutti i suoi tifosi: la convocazione di Caprile in Nazionale maggiore. Grazie alle sue parate e al suo atteggiamento da leader, il portiere del Cagliari è stato arruolato proprio dal CT Gattuso per i match che hanno visto l'Italia impegnata giovedì contro la Moldavia e stasera contro la Norvegia. Quasi sicuramente anche per l'incontro odierno Caprile vedrà il suo esordio in maglia azzurra rimandato, ma come ha ricordato più volte anche Pisacane, la sua chiamata con la Nazionale è motivo d'orgoglio per il ragazzo stesso, per il Club e per tutti i suoi tifosi.

Un attacco poco prolifico

Se da una parte l'intero Cagliari e i proprio sostenitori festeggiano ed esaltano (giustamente) Caprile, dall'altra restano gli interrogativi sui pochi gol messi a segno fino ad ora. È vero che un buon portiere è senza dubbio un'arma vincente, ma basta per conquistare una salvezza tranquilla? La risposta a questa domanda è abbastanza scontata ed è proprio uno dei dettagli che i rossoblù devono curare più di tutti. L'assenza di Belotti inizia forse a farsi sentire un po' e l'attacco, molto giovane, dei sardi ha bisogno di una marcia in più. Mettere mano al mercato può essere una soluzione o basta il lavoro tecnico-tattico e mentale con i giocatori a disposizione? Intanto gli allenamenti proseguono e sabato prossimo, magari, si cominceranno a tirare le prime somme.