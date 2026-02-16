Cagliari-Lecce, le maschere tipiche Mamuthones e Issohadores di Mamoiada in campo nel pre-gara
Il Cagliari celebra il Carnevale sardo nel pre-partita della sfida al Lecce. Tra le attività programmate dal 12 al 17 febbraio, quelle di stasera: le maschere tipiche Mamuthones e Issohadores di Mamoiada si esibiranno nel pre-gara insieme al gruppo Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, in rappresentanza della più importante manifestazione equestre dell’Isola.
Nel pregara Antonio “Tonino” Congiu, indimenticato calciatore rossoblù in squadra tra gli anni ’50 e ’60, tra i protagonisti della prima storica promozione in A del Club, riceverà una speciale maglia celebrativa per festeggiare i suoi 90 anni, compiuti di recente. Ad omaggiarlo il Club Ambassador, Nicola Riva.
Al termine del riscaldamento della squadra, il capitano Leonardo Pavoletti consegnerà un mazzo di fiori in Curva Nord per ricordare Valery Melis, il tifoso scomparso nel febbraio 2004.