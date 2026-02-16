Cagliari-Lecce 0-0 all'intervallo: 45 minuti intensi, regna l'equilibrio all'Unipol Domus

Si è da poco concluso il primo tempo di Cagliari-Lecce, scontro diretto per la salvezza. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma le occasioni non sono mancate. La squadra di mister Di Francesco si è resta pericolosa alla mezz'ora, con Obert che ha salvato sulla conclusione di Pierotti. Il Cagliari ha risposto con Zappa qualche minuto più tardi, ma la sua conclusione al volo è finita alta sopra la traversa.