Cagliari, Mazzitelli: "Per noi contano i punti in tutte le partite, grandi o piccole che siano"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Cagliari e Milan, Luca Mazzitelli ha commentato il match in programma all'Unipol Dumos ai microfoni di DAZN: "Dopo una vittoria si lavora meglio, abbiamo lavorato al meglio in allenamento. Per noi contano i punti in tutte le partite, grandi o piccole che siano. Il mister fa le sue scelte, noi le rispettiamo: io lavoro sempre per farmi trovare pronto".