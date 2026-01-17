Cagliari, Mina: "Perdere non mi piace, ecco cosa dicevo a Bremer in portoghese"

Yerri Mina, difensore del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sulla Juventus: "Prima ringrazio Dio perché è lui che mi dà la forza e il mister che è un grande uomo, oggi mi ha chiesto come stavo col ginocchio e gli ho detto meglio. Oggi si sentiva questa forza nello spogliatoio, ringrazio tutti per quello che abbiamo fatto contro una squadra top come la Juventus. Siamo felici".

Cosa dicevi agli avversari?

"A Bremer parlavo anche in portoghese, gli dicevo che lo mangiavo e cose così ma anche lui mi rispondeva. Non lo faccio per litigare, parliamo faccia a faccia tra grandi calciatori e professionisti quali siamo. Io parlo sempre in maniera positiva, cerco di andare sempre forte ma non di far male agli altri, nel calcio ci sta: ogni giorno ci si allena per vincere".

Succede anche in allenamento?

"A me non piace perdere, quando perdo vado forte anche in allenamento ma è giusto così perché questo fa migliorare tutti, sempre però con rispetto che sia Pavoletti o Cavuoti".