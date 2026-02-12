Cagliari, Pisacane può sorridere: Yerry Mina si è allenato in gruppo
Il Cagliari ritrova Yerry Mina, colonna portante della difesa dei sardi. In vista dell'importante sfida di lunedì sera contro il Lecce, il tecnico Fabio Pisacane potrà contare nuovamente sul colombiano che nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo:
Questa la nota del Cagliari:
"Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Pisacane, continua la preparazione al match di lunedì 16 febbraio contro il Lecce all’Unipol Domus. La seduta è cominciata in palestra, squadra impegnata in una serie di lavori dedicati allo sviluppo della forza. In campo protagonista la palla: esercizi tecnici di attivazione, possessi ed una partita giocata su spazi ridotti.
Si è allenato regolarmente con il gruppo Yerry Mina. Lavori atletici individuali per Michael Folorunsho. Domani, venerdì 13, allenamento fissato al mattino".
