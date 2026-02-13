Cagliari, Mina rassicura sulle sue condizioni: "Pronto per il Lecce. Non sono infortunato"

Giornata di anti vigilia in casa Cagliari, che domenica pomeriggio scenderà sul terreno di gioco della Unipol Domus Arena per affrontare il Lecce, con il fischio di inizio in programma alle 15:00 della gara valida per la 25esima giornata. Una vittoria permetterebbe ai sardi di mettere un serio mattoncino nella corsa alla salvezza, ed è per questo che Fabio Pisacane è pronto ad affidarsi ai titolarissimi.

Tra questi c'è anche Yerry Mina, la cui condizione fisica era diventata argomento di dibatto negli scorsi giorni. A rassicurare sulle sue condizioni, però, ci ha pensato lo stesso difensore colombiano, intervenuto quest'oggi ai microfoni del giornalista connazionale Jaime Dinas. Queste le sue parole: "Sto molto bene, non sono infortunato e sono pronto per la prossima partita. Avevamo una serie di partite importanti e abbiamo deciso insieme allo staff e all'allenatore di non essere convocato per la Roma. Mi hanno sorpreso le voci, ma io sto molto bene.

Grazie a Dio non ho problemi, i miei muscoli e le mie ginocchia stanno bene, mi sto godendo il calcio italiano. Il mio ultimo infortunio è stato contro l'Udinese, ma è durato una settimana, e spero di poter continuare così perché è un anno molto importante per me. Sono a disposizione con grande voglia e sono pronto per la prossima partita".