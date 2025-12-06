Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, mister Pisacane: "Dovremo cercare di affrontare la Roma in maniera verticale"

© foto di Luca Di Leonardo - TuttoCagliari.net
Oggi alle 12:55Serie A
Elena Accardi

Giornata di rifinitura per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che, questa mattina si è ritrovato al CRAI Sport Center di Assemini per l'ultimo allenamento in vista della prossima gara. Domani i rossoblù scenderanno in campo alla Unipol Domus contro la Roma e il tecnico degli isolani deve fare i conti con i tanti infortunati presenti in squadra. L'ultimo aggiunto alla lista degli infortunati è Mattia Felici che, nell'incontro di Coppa Italia contro il Napoli, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Il giocatore è già stato sottoposto ad intervento chirurgico e nei prossimi giorni comincerà il processo riabilitativo.
Intanto, al termine della sessione di training, l'allenatore Pisacane ha presentato ai media presenti in sala stampa la partita contro i giallorossi.

Ore 12 La conferenza stampa comincerà tra circa 30 minuti.

Ore 12:30 La conferenza ha qualche minuto di ritardo.

Ore 12:36 Inizia la conferenza stampa.

Mister facciamo un passo indietro sulla Coppa Italia e sulla situazione infortunati...
"Rimane l'amarezza per essere uscito ai rigori. Eravamo sul pezzo, ad undici metri dalla qualificazione, avremmo voluto regalare una gioia ai tifosi. In uno stadio del genere, fare una partita di grande sacrificio, ti fa ben sperare per il futuro. Mi auguro che domani potremo continuare su questa scia. Vogliamo, al netto dell'avversario, tornare alla vittoria. Infermeria? Mina è in personalizzato, in questo momento non è disponibile. Rimangono a casa Zé Pedro, Mazzitelli, Felici, Belotti".

Quanto l'infortunio di Felici condizionerà la gara contro la Roma?
"Per Felici è un gran peccato, perdiamo un ragazzo con la voglia di spaccare il mondo. Sono momenti che pesano sulle scelte e sul lavoro. Ma mi piace pensare positivo. Spero che con questo infortunio si possa chiudere un momento complicato. Giocare contro Gasperini? Un'emozione. Esordii in A contro la sua Atalanta, una squadra che è stata fondamentale per il nostro calcio. Sarà un piacere abbracciarlo".

Contro il Napoli c'è stato l'esordio di Rodriguez. Come ha trovato il ragazzo?
"Rodriguez è uno scugnizzo, sapevamo che non avrebbe tradito le attese. Viene da un paese dove è abituato a giocare. Ha sangue freddo ed è un ragazzo che secondo me può essere il futuro del Cagliari. Avere un giocatore del genere dà lustro al settore giovanile e ai nostri talent scout. Domani potrebbe partire titolare".

State già pensando al mercato e avete già qualche idea per gennaio?
"Con la società siamo in sintonia sulla questione mercato. In questo momenti però preferisco concentrarmi sulle gare. Io mi sto concentrando sul ritrovare la vittoria e regalare la vittoria ai nostri tifosi".

Questa che sta andando a concludersi è stata una settimana intensa. Come valuta anche la risposta avuta dalle seconde linee?
"Non posso condannare le seconde linee per la gara di Napoli. Hanno fatto una buona gara, sia Kiliçsoy, che Rodriguez, così come Di Pardo, Pavoletti e Luvumbo. Non meritavamo quell'epilogo. Hanno messo minutaggio nelle gambe e sono soddisfatto. Questa è stata una settimana intensa sì, ma abbiamo lavorato con lo staff per essere sempre al 100%".

Il calendario delle partite, può mettere in difficoltà la squadra?
"Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Cerchiamo sempre di essere positivi. Sappiamo che non possiamo giocare un torneo da parte sinistra della classifica. Qualora domani non dovessimo vincere penseremo al riguardo. Ma ciò non toglie che dobbiamo fare i conti con la realtà. Affronteremo un avversario importante e dovremo cercare di affrontare la tempesta in maniera verticale".

Come si affronta la Roma?
"Mettendo i ragazzi nelle condizioni di vincere più duelli. Domani dovremo fare attenzione a questo punto, mettere il 100% nella parte difensiva ed il 110% in quella offensiva. La Roma ha tantissima qualità, ha prodotto tanto. Dybala? Me lo aspetto in campo con Pellegrini e Soulé".

Che valutazione dà a Kiliçsoy e ad Esposito?
"Kiliçsoy ha qualità incredibili. Sta crescendo, sta capendo gradualmente i compiti assegnati. Stiamo cercando di metterlo nella condizione di esprimersi. Da qui alla fine del torneo avrà le sue possibilità. Esposito difficilmente lo posso rimproverare di qualcosa. Sta vivendo un gran momento in zona gol. Deve continuare così, non chiedo grandi vincoli nella posizione, ma deve cercare lui gli spazi".

Ore 12:52 Termina la conferenza stampa.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?