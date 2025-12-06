Frosinone, Ghedjemis fa gola in Serie A: il Cagliari ci pensa per sostituire Felici

Il nome di Fares Ghedjemis è fra quelli che potrebbero infiammare il mercato di gennaio. L’esterno offensivo è uno dei protagonisti dell’ottimo campionato del Frosinone che sta trascinando con cinque reti e due assist in 14 presenze, numeri e prestazioni che hanno acceso l’interesse nei suoi confronti tanto che nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Bologna e Pisa in Italia oltre che di alcuni club della Jupiler Pro League (massima serie belga).

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore il classe 2002 sarebbe finito nel mirino di un altro club di Serie A come il Cagliari che dovrà trovare un sostituto a Mattia Felici, vittima della rottura del legamento crociato in Coppa Italia contro il Napoli. Guido Angelozzi avrebbe infatti intenzione di portare il francese, che aveva scoperto e acquistato quando era dirigente del club ciociaro, in Sardegna per rinforzare la rosa di mister Pisacane.

Resta da capire se il Frosinone avrà intenzione di cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi e decisivi a gennaio con la corsa promozione ancora aperta e una posizione in classifica che permette di sognare. Inoltre ci sarà da capire anche la volontà dello stesso Ghedjemis che potrebbe decidere di rimandare il salto in massima serie all'estate, magari proprio con la maglia dei gialloazzurri addosso.