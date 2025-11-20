TMW
Roma, buone notizie per Gasperini: Evan Ndicka è tornato a lavorare con il gruppo
TUTTO mercato WEB
Seduta di allenamento completa per la Roma, che questa mattina ha ritrovato Evan Ndicka: il difensore è tornato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare gli impegni con la sua nazionale. Rientrati anche tutti gli altri giocatori convocati nei giorni scorsi. Prosegue invece il lavoro individuale per Angelino, Dybala e Bailey, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero.
La Roma di Gasperini tornerà in campo domenica alle 15.00 in casa della Cremonese, rivelazione di questa prima parte di stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Serie A
Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile