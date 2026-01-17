Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, Nicola Riva: "Kılıçsoy grandissimo attaccante. Non mettiamogli fretta"

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:42Serie A
Gaetano Mocciaro

Nicola Riva, club ambassador del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus:

Sulla morte di Rocco Commisso
"Desidero esprimere a nome del Cagliari calcio le condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina".

Ci avviciniamo al secondo anniversario (22 gennaio) dalla morte del padre, la leggenda Gigi Riva
"Credo che papà viva ancora qua in Sardegna e anche qui allo stadio. A ogni 11° minuto gli dedicano un coro ed è una cosa difficile da trovare da altre parti, un legame veramente fortissimo"

Su Cagliari-Juventus
"La partita per antonomasia. La squadra più titolata d'Italia. Partita importante, ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico. La Juve con Spalletti ha trovato solidità ed equilibrio, sarà difficile".

Un bilancio sul lavoro di Pisacane
"Assolutamente positivo. Il Cagliari sta giocando con una squadra giovanissima, una delle più giovani e con tantissimi italiani. Mister Pisacane è preparatissimo. Normale avere alti e bassi con una squadra così giovane ma siamo sempre stati in partita in tutti gli incontri. Il futuro è dalla parte nostra".

Su Semih Kilicsoy
"Semih è un grandissimo attaccante, ha avuto bisogno di un momento di ambientamento. Si è sbloccato col gol, ha trovato fiducia. È giovane, può fare benissimo ma non mettiamogli fretta perché come tutti i giovani va atteso".

Editoriale di Niccolò Ceccarini
