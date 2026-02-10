Cagliari, Nicola Riva: "Dobbiamo essere superorgogliosi dei nostri 28 punti, è ancora lunga"

Nicola Riva, Brand Ambassador del Cagliari, sui propri canali social ha detto la sua dopo la sconfitta arrivata all'Olimico contro la Roma, invitando i tifosi a cambiare pagina e pensare alla gara contro il Lecce: "Testa alla prossima, importantissima, la Roma ha meritato la vittoria, noi non siamo riusciti a fare quello che ci è spesso riuscito bene, uscire con qualità ed essere pericolosi...

in una stagione costellata da tanta sfortuna dobbiamo essere super orgogliosi dei nostri 28 punti consapevoli del fatto che non si è fatto ancora nulla... da domani lavoro e impegno con la nostra umiltà e identità per raggiungere il nostro obiettivo! Forza Casteddu sempre!".

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 58 (24 partite giocate)

Milan 50 (23)

Napoli 49 (24)

Juventus 46 (24)

Roma 46 (24)

Como 41 (23)

Atalanta 39 (24)

Lazio 33 (24)

Udinese 32 (24)

Bologna 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Cagliari 28 (24)

Torino 27 (24)

Parma 26 (24)

Genoa 23 (24)

Cremonese 23 (24)

Lecce 21 (24)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 15 (24)

Verona 15 (24)

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda

Sassuolo - Inter 0-5

11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique

Juventus - Lazio 2-2

45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)

Atalanta - Cremonese 2-1

14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)

Roma - Cagliari 2-0

25’ e 65’ Malen

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)