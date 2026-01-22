Cagliari, oggi il primo allenamento dei due nuovi acquisti di ritorno Sulemana e Dossena
Il Cagliari in questo calciomercato di gennaio ha chiuso due ritorni nella propria rosa, quelli del difensore Alberto Dossena dal Como e del centrocampista Ibrahim Sulemana dall'Atalanta. Nella giornata di oggi i due calciatori hanno lavorato per la prima volta in gruppo agli ordini del mister Fabio Pisacane.
Di seguito quanto si legge nella nota ufficiale diramata dal Cagliari tramite i propri canali ufficiali: "Nuova tappa di avvicinamento alla gara contro la Fiorentina (i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Franchi), la squadra è scesa in campo questa mattina al CRAI Sport Center agli ordini di mister Pisacane e del suo staff: prima parte dedicata all’attivazione tecnica, poi sessione tattica svolta in funzione della gara. A chiudere una partita giocata in spazi ridotti. Primo allenamento con il gruppo per i neo rossoblù Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana. Domani, venerdì 23, nuova seduta al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match".
Sulemana è tornato al Cagliari dall'Atalanta, dopo aver iniziato questa stagione con il Bologna, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 11 milioni di euro. Trasferimento a titolo temporaneo secco, fino al termine della stagione, dal Como invece per Dossena.
