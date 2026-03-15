Cagliari, Pisacane: "Colpevole per come siamo scesi in campo ma siamo tutti responsabili”

Al termine della sfida persa 3 a 1 contro il Pisa, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato dell’atteggiamento sbagliato da parte dei suoi e delle responsabilità: "Quando si perde è sempre difficile, da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, che quando manca fai fatica. Dobbiamo rimanere lucidi e non dobbiamo fare altre partite come oggi. I cambi sono state scelte tecniche".

Quanta responsabilità sente di avere? Un commento su Mina?

"Io in questo momento rappresento la squadra e Mina è un giocatore importante. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l'abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti responsabili, sia quando si vince che quando si perde".